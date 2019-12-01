Под завалами в древней египетской церкви погибли трое прихожан. Фото
Сегодня, 1 декабря, в провинции Минья (Египет) из-за частичного обрушения стены древней христианской церкви при монастыре Святой Фаны погибли три человека и еще четверо получили ранения. Об этом пишет издание Ahram.
Фото: english.ahram.org.eg
Ведется расследование причин данного происшествия. Правоохранители опрашивают очевидцев.
Тем временем Коптская православная церковь вместе с Египетским агентством древностей выразила соболезнования семьям погибших и сочувствие пострадавшим.
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