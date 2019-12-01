Сегодня, 1 декабря, в провинции Минья (Египет) из-за частичного обрушения стены древней христианской церкви при монастыре Святой Фаны погибли три человека и еще четверо получили ранения. Об этом пишет издание Ahram.

Фото: english.ahram.org.eg

Ведется расследование причин данного происшествия. Правоохранители опрашивают очевидцев.

Тем временем Коптская православная церковь вместе с Египетским агентством древностей выразила соболезнования семьям погибших и сочувствие пострадавшим.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции обрушился старый мост, на который заехал грузовик. В результате погибла девочка-подросток. Указано, что грузовик, который заехал на мост, превысил лимит перевозимого веса.

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