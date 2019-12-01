В Ингушетии во дворце спорта "Магас" во время схватки бойца из Ингушетии против спортсмена из Чечни произошла массовая драка. Видео драки появилось в Twitter-аккаунте baza.

Причиной столкновений стал обычный толчок. Уже после него на татами выбежали все - спортсмены, тренеры, болельщики.

"В Ингушетии во время схватки между местным самбистом и гостем из соседней Чечни началась массовая драка. Участвовали все – зрители, спортсмены, тренеры и даже, кажется, судьи" - говорится в посте.

В Ингушетии во время схватки между местным самбистом и гостем из соседней Чечни началась массовая драка. Участвовали все – зрители, спортсмены, тренеры и даже, кажется, судьи.



БРАТ за БРАТА. pic.twitter.com/y4tMRJ3Cil — baza (@bazabazon) 1 декабря 2019 г.

Видео: Twitter/baza

Драчунов растянула служба безопасности. Серьезных травм никто не получил, задержанных нет.

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