На соревнованиях по самбо борцов из Чечни и Ингушетии произошла массовая драка. Видео
В Ингушетии во дворце спорта "Магас" во время схватки бойца из Ингушетии против спортсмена из Чечни произошла массовая драка. Видео драки появилось в Twitter-аккаунте baza.
Причиной столкновений стал обычный толчок. Уже после него на татами выбежали все - спортсмены, тренеры, болельщики.
"В Ингушетии во время схватки между местным самбистом и гостем из соседней Чечни началась массовая драка. Участвовали все – зрители, спортсмены, тренеры и даже, кажется, судьи" - говорится в посте.
В Ингушетии во время схватки между местным самбистом и гостем из соседней Чечни началась массовая драка. Участвовали все – зрители, спортсмены, тренеры и даже, кажется, судьи.— baza (@bazabazon) 1 декабря 2019 г.
БРАТ за БРАТА. pic.twitter.com/y4tMRJ3Cil
Видео: Twitter/baza
Драчунов растянула служба безопасности. Серьезных травм никто не получил, задержанных нет.
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