Сегодня, 1 декабря, в столице, на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской, неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, на котором передвигался известный бизнесмен из Донецка Вячеслав Соболев. В салоне автомобиля находился сын Соболева, родившийся в августе 2016 года. Ребенок погиб от пуль.

Соболев - очень известный в Донецке бизнесмен. Еще в 90-х годах он основал первую в городе сеть современных супермаркетов "Обжора".

В 2002 году Соболев был избран депутатом Донецкого горсовета. В апреле 2005 года он был назначен заместителем мэра Донецка Александра Лукьянченко, но затем примкнул к Блоку Юлии Тимошенко. С этой должности он ушел в Департамент госбезопасности в аппарате Совета национальной безопасности и обороны. В 2010 году на исходе премьерства Юлии Тимошенко стал заместителем главы НАК "Нефтегаз", ушел оттуда при Януковиче.

В 2011 году Соболев женится во второй раз. Его избранницей стала Светлана Шпигель, дочь российского бизнесмена, фармацевтического магната и политика, бывшего сенатора Бориса Шпигеля. Для Светланы это был второй брак. Первый раз она вышла замуж в начале 2000-х за звезду эстрады Николая Баскова, от которого у нее есть сын Бронислав.

После женитьбы Соболева на Светлане Шпигель он усыновил Бронислава. В этом браке в 2012 году у него родилась дочь Нина.

Вячеслав Соболев со своей второй женой Светланой, которая раньше была замужем за Николаем Басковым. Фото: 8tv.ru

Но уже через год Соболев развелся со Шпигель и переехал в Киев.

В 2015 году он стал депутатом Киевского областного совета от БПП.

Также летом 2015 года Вячеслав Соболев женился в третий раз. Его женой стала уроженка Винницкой области Инна Вильчинская, ныне владелица "Галереи Платинум". Вячеслав также удочерил ее дочь Марию. Инна в августе 2016 года родила мальчика, который и погиб 1 декабря 2019 года во время нападения на бизнесмена.

Вячеслав Соболев с женой Инной и сыном в 2016 году. Фото: facebook.com

Сам Соболев в одном из интервью говорил, что является отцом пятерых детей. В его последней декларации за 2018 год фигурируют два сына Давид и Александр и падчерица Мария.

Инна Соболева выкладывала фото с месячным сыном в сентябре 2016 года. Фото: facebook.com

Согласно декларации Соболева, он владеет предприятием "Аграр", а его жена - "Галереей Платинум" и предприятием "Темп плюс 2018".

В последние годы против него велась активная информационная кампания по дискредитации, что может свидетельствовать об остром бизнес-конфликте, связанном с Соболевым. Сам Соболев заявлял, что прекратил заниматься бизнесом в Донецке еще в 2007 году, когда продал сеть "Обжора".

В своих злоключениях Соболев обвинял Артура Емельянова - бывшего судью Высшего хозяйственного суда, с которым у него был острый конфликт на почве раздела бизнеса.

По данным "Страны", конфликт продолжается до сих пор.