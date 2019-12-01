Сегодня, 1 декабря, умер иеромонах Сергий (Маркин), которого отстранили от служения по причине нарушения правил дорожного движения.

Об этом пишет портал "Рязанская епархия" со ссылкой на сына священника.

Иеромонах Сергий. Фото: ryazeparh.ru

Причина смерти священника пока что не установлена.

Ранее в интернете появилась видеозапись, где показано, как отец Сергий оставил свой автомобиль на автобусной остановке, а также проехал на красный свет. В результате этих правонарушений его и отстранили от служения.

Отпевание монашеским чином пройдет в 11:00 во вторник, 3 декабря, в Никольском храме села Киселево. Его совершит игумен Свято-Троицкого монастыря Рязани игумен Андрей (Крехов) со своей братией. Иеромонах Сергий будет погребен на сельском кладбище.

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