В воскресенье, 1 декабря, в самом центре Киева неизвестные расстреляли машину Range Rover черного цвета. Погиб ребенок, который находился в авто. Позже выяснилось, что это был трехлетний сын донецкого бизнесмена Вячеслава Соболева.

Соболев был депутатом об "Блока Петра Порошенко" в Киевсовете и имел затяжной конфликт с бывшим судьей Артуром Емельяновым. В этом конфликте отметился и скандальный экс-нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько, который участвовал в 2017 году в фальсификации дела против главреда "Страны" Игоря Гужвы.

Преступление тем более ужасное, что стрелявший наверняка видел, что в машину сел ребенок: обычно киллеры ведут жертв от начала движения. Поэтому целью вполне могло быть не убийство бизнесмена, а его "наказание".

"Страна" собрала все, что известно об этом трагическом случае и самом Соболеве.

Что произошло на Толстого и Тарасовской

Машину обстреляли на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской. С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover осталось отверстие от выстрела. Ребенок в салоне машины умер от полученных ранений. Также был ранен водитель авто.

В городе введен оперативный план "Сирена" по поиску автомобиля, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. По предварительным данным, это автомобиль Lexus.

На месте происшествия с 17:30 работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи. Правоохранители оцепили все вокруг лентой общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст 115 Уголовного кодекса Украины.

Фото: Facebook/Поліція Києва

"Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу. По факту убийства начато уголовное производство" - сообщили в пресс-службе полиции.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: Facebook/Информатор Киев

Что известно об отце ребенка

После происшествия стало известно, что погибший ребенок - это трехлетний сын донецкого бизнесмена Вячеслава Соболева.

Отметим, что джип расстреляли около ресторана "Марио", который, по данным СМИ, принадлежит Соболеву.

Соболев арендовал обстрелянное авто и именно он был целью стрелявших.

Соболев - очень известный в Донецке бизнесмен. Еще в 90-х годах он основал первую в городе сеть современных супермаркетов "Обжора", которая работает в городе до сих пор. Потом был заместителем мэра города Александра Лукьянченко.

Вячеслав Соболев с женой Инной

Взлет Соболева в Донецке, который был относительно молодым бизнесменом, связывают с его енакиевскими корнями. Вячеслав и того же города, что и Виктор Янукович. И в политику он пошел еще в начале нулевых в составе созданного Януковичем партийного объединения "За единство, согласие и возрождение".

В Донецке Соболев часто конфликтовал с другими депутатами горсовета, которые держали рынки в центре города и отбивались от атак владельца "Обжоры", который предлагал строить свои магазины вместо рынков. На этой почве у него было много конфликтов - вплоть до взрывов у магазинов Соболева.

В итоге с "регионалами" Соболев под конец побил горшки. Уже в 2006 году, после победы Ющенко на выборах президента, он вошел в команду Юрия Еханурова и начал работать под крышей ющенковской партии "НУНС", а затем перешел в Блок Юлии Тимошенко. В 2010 году на исходе премьерства Юлии Тимошенко стал заместителем главы НАК "Нефтегаз", но ушел оттуда при Януковиче.

В 2015 году стал депутатом Киевского областного совета от БПП.

В последние годы Соболев находился в состоянии бизнес-конфликта с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым (тоже из Донецка). Емельянов приехал в Киев по "донецкому призыву" - после победы на президентских выборах Виктора Януковича. Сейчас он фигурант ряда уголовных дел и находится за границей.

В октябре 2016 года судье вручили подозрение за вмешателство в автоматическую систему распределения дел в 2011-2014 годах. Через пару лет следствие заявило, что вследствие этого вмешательства Украина проиграла России суд по делу корпорации ЕЭСУ и выплатила российскому Минобороны десятки миллионов гривен.

Тогда же, в 2016-м, Емельянова отстранили от работы. Но охота на судью началась еще раньше. Годом раньше в Лихтенштейне арестовали 13 миллионов швейцарских франков панамской офшорки, которой, по данным СМИ, владел судья и его супруга. Арест произошел по запросу из Украины, однако потом счета разморозили.

В 2017 году журналисты "Схем" заявили, что жена Емельянова владеет сетью отелей в Турции, ОАЭ и Австрии.

В сентябре 2018 года СМИ сообщили, что прокуратура Австрии начала расследование по факту похищения человека. Заявление подали владельцы украинский граждане, которые владели отелями на территории Австрии. Они заявляли, что Емельянов и его бизнес-партнер Малик организовали похищение одного из совладельцев отелей, чтобы вынудить его подписать мировоое соглашение в имущественном споре.

И, наконец, СБУ в прошлом году обвинила Емельянова в том, что он скупал недвижимость в Донецке, сотрудничая с местными властями и финансируя "ДНР". Впрочем, ни одно из этих дел пока не доведено до конца.

Ещё несколько лет назад Вячеслав Соболев обвинял Емельянова в организации травли и даже угрозах физической расправы. Еще одним участником этой травли Соболев называл экс-нардепа от "Радикальной партии" Дмитрия Линько, чей батальон "Святая Мария" кошмарил его по договоренности с Емельяновым (по крайней мере, так утверждал Соболев).

При этом, многочисленные "сливы" компромата против Соболева также обвиняли его в сотрудничестве с "ДНР". В частности, говорилось, что сеть супермаркетов "Обжора" продолжает функционировать в Донецке и платит налоги в казну сепаратистов. Сам Соболев эти обвинения отрицал, заявляя, что "Обжору" продал еще в 2007 году.

Конфликт между Соболевым и Емельяновым, по данным "Страны", продолжается до сих пор. Стороны очень болезненно делили бизнес.

Хотя, возможно, это был не единственный конфликт, который мог привести к такой трагической развязке.

У Вячеслава Соболева осталось четверо детей, погибший ребенок был пятым. Он родился в августе 2016 года. Фото младенца тогда публиковала в соцсети жена бизнесмена Инна.

Инна - его третья супруга. Вторая жена Вячеслава Соболева - Светлана Шпигель ранее была замужем за российским певцом Николаем Басковым.