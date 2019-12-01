Как минимум 23% подростков настолько зависимы от своих телефонов, что у них появляются симптомы "психологической ломки", когда они теряют доступ к гаджету. Об этом говорят результаты исследования Королевского Лондонского колледжа, сообщает интернет-издание BBC.

"Почти четверть молодых людей настолько неразлучны со своими смартфонами, что это становится похожим на зависимость", - говорится в исследовании.

Британские ученые проанализировали данные 41 исследования, в которых в общей сложности приняли участие 42 тыс. подростков.

Сразу 23% респондентов не могут контролировать время, проведенное перед экраном телефона, и испытывают беспокойство, если гаджета нет рядом.

Зависимость может вызвать панику и тревожность, а также вредит другим полезным занятиям. Такое привыкание приводит к тому, что дети становятся раздражительными и начинают паниковать, если у них нет доступа к смартфону.

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