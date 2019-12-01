Джип, который расстреляли неизвестные, убив при этом ребенка, находился возле ресторана "Марио". Ресторан принадлежит бизнесмену Соболеву, на которого и было покушение.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что расстрелянный джип арендовал известный бизнесмен, депутат Киевского областного совета от БПП Вячеслав Соболев. Источники "Страны" в силовых структурах говорят, что именно он был целью покушения. Но во время обстрела погиб его сын.

Ранее "Страна" сообщала, что Киевская полиция подтвердила смерть ребенка при расстреле авто в центре Киева. Сейчас в столице проводится спецоперация по розыску злоумышленников.

Также мы рассказывали, что появились первые фото и видео с места расстрела внедорожника в центре Киева, где погиб ребенок.