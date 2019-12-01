Сегодня, 1 декабря, в результате стрельбы по автомобилю Range Rover погиб трехлетний сын известного донецкого бизнесмена Вячеслава Соболева.

Об этом сообщают источники "Страны" в силовых структурах.

Соболев арендовал обстрелянный джип и, по данным наших источников, именно он был целью стрелявших.

Соболев - очень известный в Донецке бизнесмен. Еще в 90-х годах он основал первую в городе сеть современных супермаркетов "Обжора".

Потом был заместителем мэра города.

В 2010 году на исходе премьерства Юлии Тимошенко стал заместителем главы НАК "Нефтегаз", ушел оттуда при Януковиче.

В 2015 году стал депутатом Киевского областного совета от БПП.

Напомним, что все случилось на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской, около ресторана "Марио", который принадлежит Соболеву.

С 17:30 на месте работают правоохранители. В городе введен оперативный план "Сирена" по поиску автомобиля, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. По предварительным данным, это автомобиль Lexus. Полиция оцепила место преступления и допрашивает свидетелей.

Также мы писали, что появились первые фото и видео с места преступления.