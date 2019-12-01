Киевская полиция сообщает, что правоохранители сейчас разыскивают человека, который расстрелял автомобиль и убил ребенка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Скриншот: Facebook/Поліція Києва

"Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу. По факту убийства начато уголовное производство" - поянили в пресс-службе.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст 115 Уголовного кодекса Украины.

Фото: Facebook/Поліція Києва

Напомним, мы публиковали фото и видео с места преступления.

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