Сегодня, 1 декабря, в столице, на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской, неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, в салоне которого находился ребенок, погибший от пуль.

По данным журналиста Дениса Бигуса машину арендовал известный бизнесмен из Донецка Вячеслав Соболев.

Источники "Страны" в силовых структурах подтверждают эту информацию. Они говорят, что покушение было именно на Вячеслава Соболева. И погиб его сын, родившийся в 2016 году. Характерно, что джип расстреляли около ресторана "Марио", который, по данным СМИ, принадлежит Соболеву.

Соболев - очень известный в Донецке бизнесмен. Еще в 90-х годах он основал первую в городе сеть современных супермаркетов "Обжора".

Потом был заместителем мэра города.

В 2010 году на исходе премьерства Юлии Тимошенко стал заместителем главы НАК "Нефтегаз", ушел оттуда при Януковиче.

В 2015 году стал депутатом Киевского областного совета от БПП.

В последние годы против него велась активная информационная кампания по дискредитации, что может свидетельствовать об остром бизнес-конфликте, связанном с Соболевым.