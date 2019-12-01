Российский юморист и шоумен Максим Галкин, который после инаугурации поздравил Зеленского, во время концерта в Кремлевском дворце в Москве, заявил, что точно не будет баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Видео выступления комика опубликовала российская журналистка Елена Рыковцева на своей странице в Facebook.

Галкин заявил, что ни за что не будет баллотироваться на президентских выборах, несмотря на то, что об этом заговорили после того, как другой известный комик - Владимир Зеленский - стал президентом в Украине.

"Я никуда не собираюсь. У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации", - заявил Галкин со сцены и вызвал шквал позитивных эмоций среди зрителей в зале.

При этом он сказал, что ему поступает множество комментариев на YouTube от пользователей сети, которые готовые поддержать его на президентских выборах в РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что Максим Галкин и Владимир Соловьев поспорили об Украине и цензуре на российском ТВ.

Также мы рассказывали, что Поклонская раскритиковала российское ТВ из-за высмеивание Украины.