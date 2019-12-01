Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний встретился с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым, который ранее заявил, что ходит в храм УПЦ Московского патриархата и с осуждением говорил о вмешательстве государства в церковные дела при Порошенко.

Баканов и Епифаний обсудили ряд актуальных вопросов межконфессиональных и межрелигиозных отношений в государстве.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 1 декабря 2019 года встретился с председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым... Стороны обсудили ряд актуальных вопросов межконфессиональных и межрелигиозных отношений в нашем государстве", - говорится в сообщении.

Епифаний рассказал гостям о становлении и развитии Православной церкви Украины. Кроме того, речь шла о ситуации в Крыму и на Донбассе.

На встрече также присутствовали дипломатический советник СБУ Валерий Гребенюк и представитель юридического отдела ПЦУ Марьян Мартынюк.

Фото: пресс-служба СБУ

Отметим, что при Порошенко СБУ активно участвовала в давлении на Украинскую православную церковь с целью заставить ее верующих переходить в ПЦУ. При Зеленском это давление прекратилось.

Однако, в последнее время, по информации "Страны", на Зеленского оказывается серьезное влияние со стороны лобби ПЦУ, а также со стороны США, с целью занять "более активную позицию" в плане поддержки церкви Епифания.

Одним из свидетельств этого было недавнее решение апелляционного суда, которое открыло зеленый свет ликвидации конкурирующего с ПЦУ Киевского патриархата Филарета.

Ранее "Страна" сообщала, что глава УПЦ КП Филарет позвал сторонников на майдан против ПЦУ и Минкульта.

Также мы рассказывали, что Епифаний разрешил своей пастве праздновать Рождество 25 декабря.