Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник показал подборку видео с фотоловушек. Камера снимала днем и ночью на открытой поляне. В кадр попали много животных, в том числе и лошадь Пржевальского. Видео опубликовано на официальной странице заповедника в Facebook.

"Подборка видео с фотоловушек. Приятного просмотра!", - написали в посте с видео.

В кадр попали волк, олени, зайцы, лось, лошади Пржевальского, которые большой группой паслись на поляне, а также рыжая к зиме лиса.

Ранее "Страна" сообщала, что фотоловушки в зоне отчуждения ЧАЭС поймали быстрых серн, спешащего волка и других животных.

Также мы рассказывали о том, что начала 2019 года чернобыльскую зону отчуждения посетили 107 тысяч туристов. Это рекорд, который связан, скорее всего, с выходом чериала от НВО про катастрофу в Чернобыле.