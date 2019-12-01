Сегодня, 1 декабря, в столице неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover, в салоне которого находился ребенок. В результате его жизнь оборвалась. Появились первые фото с места происшествия - об этом сообщают журналисты агентства "Информатор".

Инцидент произошел на перекрестке улиц Тарасовской и Льва Толстого. В 17:30 на место прибыли правоохранители, которые сразу же ввели в городе оперативный план "Сирена" по поиску автомобиля. На нем, вероятно, скрылись злоумышленники. Согласно предположению, речь идет о машине марки Lexus.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: Facebook/Информатор Киев

Следствие ведется.

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