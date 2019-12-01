В воскресенье, 1 декабря, в самом центре Киева неизвестные расстреляли машину Range Rover черного цвета. При этом в авто был ребенок, который скончался от полученных ранений.

Об этом с места происшествия сообщает "Информатор".

Все случилось на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской. С 17:30 на месте работают правоохранители. В городе введен оперативный план "Сирена" по поиску автомобиля, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. По предварительным данным, это автомобиль Lexus.

С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover осталось отверстие от выстрела. Пострадал также и водитель авто. Вероятнее всего, это отец семейства. На его теле капли крови.

По состоянию на 17:45 тело ребенка еще находится в машине. Пока неизвестно, мальчик это или девочка.

Правоохранители оцепили все вокруг лентой и опрашивают свидетелей инцидента. Следствие ведется.

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