Сегодня, 1 декабря, в Днепре правоохранители задержали двух подростков, которые на протяжении 27-28 ноября забавлялись сообщениями о минировании 18 учебных заведений в Каменце-Подольском и Днепре.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Фото: npu.gov.ua

Оперативники изъяли оборудование, которым пользовались школьники для отправки сообщений о минировании.

"В рамках ранее начатого уголовного производства правоохранители провели обыски. Во время процессуальных действий следователи и оперативники изъяли технику, из которой отправлялись ложные сообщения о минировании. Кроме того, выяснили, что мотивом псевдоминеров для написания сообщений стало желание создать искусственный ажиотаж вокруг "минирований", о которых им стало известно из средств массовой информации", – идет речь в сообщении.

По факту деятельности несовершеннолетних открыто уголовное производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

Подросткам грозит до 8 лет лишения свободы.

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