Согласно недавним указам президента Украины Владимра Зеленского до конца года планируется разработать законы по "стандартам новостей" и усилить ответственность журналистов и СМИ за их нарушение. Теперь медиа ждут штрафы, лишение лицензий и даже уголовная ответственность для журналистов.

Разработкой законопроекта занимается Министерство культуры и министр Бородянский.

При этом, он заявляет, что подобная ответственность будет распространяться не только на журналистов, но и на блогеров. Об этом он сказал в интервью "Зеркало недели".

"И если кто-то нарушает украинское законодательство с помощью какого-то контента, например призывает к вражде, то и понесет за это ответственность. Блогер и раньше нес ответственность, согласно действующему законодательству. Сейчас мы хотим сказать, что контент подпадает под регуляцию. И это нормально. Есть неограниченное количество людей, которые потребляют контент блогеров" - заявил министр.

Он считает, что подобная практика регулировки качества контента нормальна.

"Я полностью соглашаюсь с министром обороны, который сказал, что медиаграмотность и вообще умение отличить фейк от нефейка должны быть обязательным навыком современного гражданина. Этому нужно учить со школы, это основа. Мы же знаем, что, согласно последнему исследованию, только 8% украинцев могут отличить фейк от нефейка. То есть 92% людей не умеют отличать правду от неправды. И если у нас эта цифра такая большая, то мы говорим уже не о борьбе с дезинформацией, а о законодательстве, которое защищает правду. Странно звучит, но этот законопроект относительно противодействия дезинформации поможет людям понять, что является правдой, а что - неправдой", - утверждает глава министерства культуры.

Ранее "Страна" сообщала, что на слушаниях в защиту журналистов министр Бородянский пригрозил им уголовной ответственностью.

Также мы рассказывали, что Ткаченко предложил накладывать санкции на убыточные СМИ и пригрозил телеканалам 112, Zik и NewsOne.