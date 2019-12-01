Сегодня, 1 декабря, в Херсоне разыгралась бытовая драма: парень жестоко избил свою девушку, которой всего 17 лет.

Об этом сообщает портал "Типичный Херсон" со ссылкой на комментарии в социальных сетях местных жителей. Случай произошел в районе Хлопчато-бумажного комбината.

Фото: t.ks.ua

В соцсети Анна Верещага пишет, что "этот человек в субботу в районе Кулика, около 18:00 возле школы, избил девушку 17 лет, которая в данный момент находится в реанимации. Сейчас ее жизни ничего не угрожает".

По информации, в понедельник девушку собираются перевести в отделение стационара.



Имена жертвы и виновника не называются. Полицейские допрашивают свидетелей инцидента.

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