В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждают украинцев о том, что погодные условия в стране ухудшатся в понедельник и вторник 2-3 декабря.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см.

В Карпатах значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см. На дорогах страны, кроме юга, будет гололед. Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик предупредила, когда Украину накроет снегом.

Также мы рассказывали, что в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на декабрь.