После окончания сериала "Игра престолов" в сети появилась удаленная сцена из восьмого сезона популярного телевизионного сериала. Ее по каким-то причинам не включили в основное повествование финального сезона. Об этом сообщает Esquire.

В двухминутном ролике показывают Тириона Ланнистера, Сансу Старк, Вариса, Миссандею и Джилли с малышом на руках. Герои скрываются в крипте Винтерфелла во время битвы с белыми ходоками.

Внезапно, ребенок начинает плакать. В тот самый момент, когда мимо проходят вихты (ожившие трупы людей и животных).

В ситуацию вмешиваются Тирион и Санса – они убивают монстров и спасают жизни Мессандеи и Джилли с ребенком.

Видео: ew.com

Уточним, что сцена является черновой. За кадром можно услышать команду "мотор". Кроме того, в ролике отсутствуют спецэффекты.

Ранее "Страна" сообщала, что канал НВО показал как актеры "Игры престолов" реагировали на гибель своих персонажей.

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