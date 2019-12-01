Хотя самому узнаваемому мультсериалу планеты "Симпсоны" уже около 32 лет (в эфире с 1987 года), авторы не намерены его закрывать.

Об этом сегодня, 1 декабря, изданию Metro сообщил сценарист и продюсер Аль Жан.

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Напомним, что слух о закрытии культового телевизионного продукта распространил композитор Дэнни Эльфман, который писал для него саундтрек.

"Что же, из того, что я слышал, могу сказать, что шоу подходит к концу", - поделился музыкант. Он заявил, что 31-й сезон сериала может стать последним, однако пояснил, что официально эта информация пока не подтверждена.

По словам Эльфмана, он поражен тому, как долго существует этот проект. По его словам, он вообще не ожидал, что кто-то услышит написанный им саундтрек для "Симпсонов", так как не предполагал, что шоу станет настолько популярным.

Еще в апреле актриса Ярдли Смит, озвучивающая Лизу Симпсон, также сообщала о возможном закрытии проекта. По ее словам, недавно студия Disney приобрела компанию Fox 2000 и получила права на сериал.

Ранее "Страна" сообщала, что культовый мультипликационный сериал Симпсоны продлили еще на два сезона.