Президент Украины Владимир Зеленский поздравил страну с 28-й годовщиной проведения референдума об отделении Украины от СССР и провозглашении независимости страны.

Поздравление опубликовано на официальной странице главы государства в Facebook.

Фото: Facebook/Володимир Зеленский

"90% украинский в Закарпатье и Волыни, в Донбассе и Львовщине, в Одессе, Харькове, Днепре, Луганске и в Крыму, собственно, в каждом уголке Родины, сказали: Украина - быть! И это действительно праздник!

Потому что в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране. Сегодня уже есть целое поколение украинский, родившихся сами и родили детей в независимой Украине. И это - наше будущее. Ради которого мы должны и в дальнейшем быть едиными!" -написал президент.

Скриншот: Facebook/Володимир Зеленский

Отметим, что Всеукраинский референдум состоялся 1 декабря 1991 года. На референдум был вынесен один вопрос - "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?". 90,32% граждан ответили на этот вопрос "Да". Самый низкий процент согласных (54,19%) был в Крыму, а самый высокий - во Львовской области (97,46% голосовавших).

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский хочет сократить Избирательный кодекс вдвое.

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