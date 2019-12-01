Президента США Дональда Трампа обвинили в том, что политика его и его администрации наносят постоянный ущерб правлению Зеленского. Об этом говорится в статье The Washington Post.

Так, Зеленский "победил на честных и демократических выборах, добился прогресса в борьбе с коррупцией и переговорах с РФ", а теперь планирует встречу с президентом России, лидерами Франции и Германии 9 декабря в рамках "Нормандских переговоров".

Однако его до сих пор не пригласили в Белый дом на встречу, о которой Трамп говорил "во время попыток получить политические выгоды от Украины".

"В течение многих лет политикой Соединенных Штатов было решительно поддерживать Украину в такие моменты — не только для поддержки демократии, которая борется, но и для продвижения стратегических интересов США, таких, как сдерживание российской агрессии в Европе. Однако хаос, который президент Трамп внес в отношения между США и Украиной, фактически создал дипломатический вакуум", - говорится в статье.

Более того, Трамп продолжает повторять неподтвержденные обвинения о якобы вмешательстве Украины в президентские выборы в 2016 году.

"Все это значительно ослабляет позицию господина Зеленского, особенно на фоне того, что он планирует встречу с Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном", - подчеркивается в статье.

Напомним, 1 декабря, стало известно, что комитет по разведке Палаты представителей американского Конгресса 2 декабря начнет рассматривать, подготовленный доклад по итогам расследования в рамках процесса импичмента президента США Трампа.

Ранее "Страна" сообщала, что Джонсон не хочет слишком часто светиться с Трампом на саммите НАТО.