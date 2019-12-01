За российского боксера Александра Беспутина во время его боя в Монако против еще одного россиянина Раджаба Бутаева болели два украинских боксера - Ломаченко и Усик. Об этом сообщает УНИАН.

Российский боксер Александр Беспутин в Монако провел бой против Раджаба Бутаева за титул "регулярного" чемпиона WBA в полусреднем весе.

Возле ринга россиянина поддерживал украинский боксер Александр Усик.

Сразу после победы россиянин громко крикнул: "Усик, ты где?", и украинец поднялся на ринг.

Фото: Twitter/SkySportsBoxing

Украинский чемпион по версиям WBO, WBC, WBA в легком весе Василий Ломаченко следил за боем по телевизору и по ходу поединка позвонил команде Беспутина, чтобы дать подсказку. Этот момент также попал в телетрансляцию.

"Вася позвонил", - сказал Беспутину его тренер.

Украинец подсказал, что у Бутаева "печень открыта". Беспутин в итоге одержал победу единогласным решением судей.

Отметим, что у Беспутина, Ломаченко и Усика один менеджер - Эгис Климас. Ранее Ломаченко и Беспутин неоднократно тренировались в одном зале.

Ранее "Страна" сообщала, что Усик провел тренировку на льду.

Также мы рассказывали, что американский боксер Хэйни собрался отобрать чемпионский титул у Ломаченко.