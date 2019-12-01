Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что на этой неделе в страну придет снег. Она написала прогноз погоды на ближайшие дни на своей странице в Facebook.

"Воскресенье принесет похолодание, но осадков еще не будет. А вот в понедельник, начиная с западных областей, и в течение 2-3 декабря в Украине - постепенно с запада на восток - будет выпадать снег.

На юге будет больше дождя, хотя в некоторых местах возможен также мокрый снег" - написала синоптик

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики обещали, что первый день день зимы будет солнечным.

Также мы рассказывали, что в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на декабрь.