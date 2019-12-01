В Кремле утверждают, что формат встречи президента России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского будет известен ближе к дате саммита "Нормандской четверки". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "ТАСС".

"Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будет достигнута договоренность уже ближе к самой встрече", - сказал он.

В то же время Песков уточнил, что встреча может способствовать разрешению проблемных вопросов.

"Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки", - подчеркнул он.

Напомним, местом проведения саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря в Париже, станет Елисейский дворец.

Также мы сообщали, что в Кремле сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в Париже вдвоем. На это Зеленский ответил, что готов к двухсторонней встрече с любым участником нормандского саммита.