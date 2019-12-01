Вчера, 1 декабря, в Одессе, где недавно прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову, прошло мероприятие по случаю 123-летней годовщины со дня рождения легендарного маршала Георгия Жукова (1896-1974). Об этом сообщает местный портал "Таймер".

Горожане сами устроили мероприятие Они возложили цветы на месте снятого ранее памятника советскому маршалу. Мероприятие было неофициальным, но на нём присутствовал внефракционный депутат Одесского горсовета Богдан Гиганов.

"Одесситы собрались в честь дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова. Пока мы их помним, они живы..." - написал депутат на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Богдан Гиганов

А на самой церемонии возложения цветов он выступил за то, чтобы "пытаться сопротивляться попыткам нынешней власти переписать историю".

"Этот бюст снесли бандиты и убийцы - Стерненко и его соплеменники. А недавно власть начала опасную войну, войну против граждан, недавно начал работать институт "короткой памяти". И руководитель этого "замечательного" органа уже начал "учить" наших учителей, как рассказывать об истории… Пора выходить из кухонь и начинать бороться", - сказал на возложении Богдан Гиганов.

Фото: Таймер

Ранее "Страна" рассказывала, что в Харькове неизвестные облили красной краской бюст маршалу Жукову.

Также мы сообщали, что Одессе мемориальную доску маршалу Жукову осквернили надписью "кат".