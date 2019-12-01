В Яготине Киевской области в результате пожара скончались двое человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"29 ноября в 20.00 в оперативно-диспетчерскую службу Яготинского района поступило сообщение о возгорании жилого дома в Яготине по улице Сикорского. Установлено, что горит внутренняя отделка жилого дома. Во время разведки спасатели обнаружили два тела владельцев без признаков жизни, мужчину 1941 года рождения и женщину 1945 года рождения", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

Уточняется, что пожар спасатели тушили два часа. Для этого привлекались две единицы спецтехники и шесть человек личного состава.

Напомним, в субботу, 30 ноября, в своем доме в поселке Опытное, у донецкого аэропорта сгорела (вероятно заживо) старейшая жительница Мария Горпинич, известная так же как баба Маша.

Ранее "Страна" писала, что в одном из харьковских гаражей в Индустриальном районе по ул.Зеленодольского произошел пожар, в результате которого взорвался газовый баллон.