2 декабря в Украине ожидаются небольшие морозы, западная часть страны будет с дождями, а на юге сохранится плюсовая температура. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В Житомире, Киеве, Чернигове, Харькове и Сумах, а также в восточной и центральной Украине - Луганске, Донецке, Полтаве, Кропивницком, Черкасах и Днепре - температура днем будет на уровне -1...+1 градус, а ночью опустится до -3...-6 градусов. В Запорожье ожидается +2...+4 днем и -2...-4 ночью.

Николаев, Одесса, Херсон и Крым будут традиционно теплее: +3...+7 днем и -0...-5 ночью.

Во всех западных регионах страны будет -1...+2 днем и -3...-5 ночью. В западных областях Украины также ожидается дождь и мокрый снег.

В Киеве днем ожидается -1...+1 а ночью температура опустится до -5 градусов.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" рассказывала, что синоптики дали прогноз погоды на декабрь.

Также мы писали, что Зеленский потребовал от министров снизить тарифы на отопление уже с декабря.