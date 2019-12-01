Сегодня, 1 декабря, стало известно, что комитет по разведке Палаты представителей американского Конгресса 2 декабря начнет рассматривать, подготовленный доклад по итогам расследования в рамках процесса импичмента президента США Трампа. Об этом сообщает издание Politico.

Дональд Трамп. Фото: kp.ru

На рассмотрение выделят 24 часа. После этого во вторник, 3 декабря, доклад будет поставлен на голосование.

Ожидается, что комитет, состоящий из демократов, которые и инициировали расследование, примет данный доклад. Впоследствии документ передадут на рассмотрение Юридическому комитету, который должен будет в среду, 4 декабря, определить, необходимо ли голосовать всей Палате представителей.

Юридический комитет также до 18:00 воскресенья (2:00 понедельника по Киеву) будет ждать ответа от администрации по поводу того, собирается ли Трамп или его официальный представитель присутствовать на слушаниях.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, принимающая окончательное решение о голосовании, пока не сообщила, следует ли официально объявить импичмент президенту. Но в письме к сторонникам на прошлой неделе она призвала отвечать за свои действия.

В случае, если Палата представителей проголосует за импичмент, дело должно быть передано в Сенат для начала судебного процесса.

Ранее "Страна" сообщала, что Джонсон не хочет слишком часто светиться с Трампом на саммите НАТО.

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