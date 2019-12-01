В воскресенье, 1 декабря, десятки украинцев не смогли вылететь из аэропорта Шенефельд в Берлине из-за больших очередей на паспортном контроле. Об этом сообщает "Укринформ".

"Пассажиры начали звонить в посольство, рассказывать, что в общей сложности 49 граждан не попали на рейсы, несмотря на то, что приехали за два часа до вылета",- утверждают сотрудники посольства Украины в ФРГ.

Несмотря на то, что пассажиры прибыли в аэропорт за два часа до вылета, сотрудники полиции заявили, что это было поздно. В связи с этим авиакомпании решили не ждать их, поскольку из-за задержки рейсов им грозят большие штрафы.

Сейчас решается вопрос об отправке пассажиров из Украины другим рейсом или в другой день.

Напомним, в среду, 28 ноября, в пункте пропуска "Борисполь" пограничники не пропустили в Украину российского актера театра и кино Николая Иванова, который признался, что въезжал в Крым из РФ.

Также "Страна" писала, что в международном аэропорту "Львов" за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ во время разворота.