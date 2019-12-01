Вчера, 30 ноября, около 18:00 в Ясиноватском районе Донецкой области перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами в салоне. Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции в Донецкой области.

Фото: dn.npu.gov.ua

По словам подоспевших на место ДТП полицейских, водитель транспортного средства не справился с управлением - автобус выехал в кювет и перевернулся.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

Жертв нет, пяти пострадавшим понадобилась медпомощь. О других подробностях не сообщается.

Ранее "Страна" сообщала, что число жертв аварии с автобусом, рухнувшим в реку в Забайкалье, выросло до 15 человек.

Также мы писали, что вблизи блокпоста на Донбассе перевернулся микроавтобус, погибли два человека.