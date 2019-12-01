Националисты устроили под Офисом президента акцию под названием "День провокатора" в честь шестой годовщины массовых протестов в Киеве. Об этом сообщает "Укринформ".

Так, среди участников акции был Юрий Капля (участник событий 1 декабря 2013 года и ветеран "Азова"), Николай Кравченко (участник Революции Достоинства, ветеран "Азова"). Кроме них, в акции принимают участие около 50 человек.

Главной целью акции является "показать власти, что революционный пыл сохранился".

Уточним, что под Офисом президента устроили импровизированную выставку символов борьбы 1 декабря, а также фотовыставку. Охрану Офиса президента обеспечивали несколько десятков сотрудников Нацдружин и полиция диалога.

Ранее Националисты и порохоботы заявили, что будут стоять под окнами офиса Зе до окончания встречи "Нормандской четверки". Организаторы акции возмущены тем, что Россия пытается усмирить и обмануть украинский народ, а у Москвы "на очереди после Молдовы и Беларуси Украина".

Также "Страна" писала, что прокуратура Киева сообщила о подозрении 45-летнему жителю Кропивницкого, который сообщил о ложной подготовке взрыва в помещении Офиса президента на улице Банковой.