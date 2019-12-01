Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал заявление председателя Госдумы России Вячеслава Володина о том, что из состава Украины могут выйти несколько областей из-за "национализма и притеснения нацменьшинств".

Об этом Аренс Аваков написал в своем Facebook.

"Очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией: глава Госдумы РФ Володин сообщил Украине, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". От себя - господину Володину: говорите чаще! Это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления "русского мира", - написал Аваков.

Скриншот: Facebook/ arsen.avakov.1

Затем он обратился к "сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии и дешевого газа со скидкой и прочим твердящим "мы один народ".

"Перечитывайте володиных... а если не доходит сходу, то знайте, что есть многие - такие, как я. К вашим услугам - русскоязычный украинский националист Арсен", - отрекомендовался министр.

Ранее "Страна" приводила мнение украинских воров, которые обвиняют Авакова в сдаче национальных интересов.

Мы также разбирались, почему Зеленский не убрал Авакова с должности министра.