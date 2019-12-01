Сегодня, 1 декабря, Иньяки Урдангарин, зять испанского короля Филиппа VI, находящийся в тюрьме за уклонение от уплаты налогов и мошенничество в особо крупных размерах, попросил отпустить его на Новый год на свободу. Об этом пишет "Российская газета".

Иньяки Урдангарин. Фото: lb.ua

Отметим, что в Испании подобное является возможным для тех заключенных, которые имеют маленьких детей. Официально на проведение времени с семьей им могут предоставить до 36 дней в год.



Прошение зятя короля о новогодних каникулах будет рассмотрено комиссией. Сейчас осужденный на хорошем счету в месте заключения: он работает волонтером в центре для инвалидов.

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