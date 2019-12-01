Авиакосмический концерн Airbus уволил 16 работников, которых обвинил в скандале вокруг утечки секретных данных Бундесвера. Об этом сообщает ARD.

"Из-за причастности к скандалу вокруг утечки секретных документов Бундесвера авиационно-космическая компания Airbus уволила 16 сотрудников без предварительного уведомления",- говорится в сообщении.

Уточним, что, несмотря на это, прокуратура Мюнхена продолжает расследовать дело.

Напомним, в сентябре 16 сотрудников Airbus обвинили в нарушении деловой и коммерческой тайны. Речь идет о том, что документы заказчика, а именно - Бундесвера, использовались незаконно. В связи с этим компания обратилась в министерство юстиции и обороны.

Также "Страна" писала, что Бундестаг, Бундесвер и посольства в Берлине подверглись хакерской атаке. При этом подозрения снова пали на Россию.

До этого сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что ситуация на Востоке Украины вынуждает страны, входящие в НАТО, пересмотреть вопросы обороны альянса. В связи с этим она пообещала выделить больше средств для Бундесвера.