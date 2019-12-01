Сегодня, 1 декабря, в Киевском районе Одессы около 11:00 столкнулись два легковых автомобиля, вследствие чего пострадала женщина, находившаяся на тротуаре Об этом сообщает Управление патрульной полиции в Одесской области.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Академика Глушко с улицей Ильфа и Петрова. По проспекту двигался автомобиль Mitsubishi Lanser. Доехав до перекрестка, водитель не стал пропускать машину Citroen.

В результате ДТП Citroen отбросило на тротуар, где он сбил пешехода, женщину 56 лет. Потерпевшая выжила, но была срочно госпитализирована.

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