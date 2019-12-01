Турецкая авиакомпания Turkish Airlines, временно прекратившая полеты в Южную Пальмиру с 21 ноября, возобновила рейсы "Стамбул - Одесса" с воскресеннья, 1 декабря. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на представителя международного аэропорта "Одесса".

Как и было раньше, теперь самолеты Turkish Airlines вновь выполняют в сутки по два рейса "Стамбул - Одесса".

Турецкая компания приостанавливала полеты из-за происшествия со своим самолетом Boeing 737. 21 ноября лайнер при посадке надломил стойку передних шасси и получил серьезные повреждения носовой части. С него эвакуировали пассажиров.

На некоторое время из-за инцидента аэропорту Одессы пришлось прекратить работу.

Сегодня "Страна" сообщала о крушении самолета в американском штате Южная Дакота. В катастрофе легкомоторного Pilatus PC-12 погибли девять человек.