В Украине в первый день зимы засыпало гору Драгобрат в Закарпатской области. Снимок опубликован на странице Snig.info в Facebook.

"С первый днем зимы! На Драгобрате -11", - говорится в подписи.

Фото: facebook.com/www.sneg.info

Уточним, что на опубликованном снимке видно, что гору прилично укутала белая пелена.

Фото: facebook.com/www.sneg.info

Ранее Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщал, что в Карпатах на горе Поп Иван выпал небольшой снег.

Также мы писали, что первый снег выпал во Львове. Фотографиями осадков суровой поры в социальных сетях делились сами пользователи.

До этого "Страна" сообщала, что что Киев дважды за октябрь припорошило снегом. Мелкий снег наблюдался в разных районах Киева, в частности, в Голосеевском, а также на Подоле.