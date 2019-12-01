Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не исключает восстановление отношений России и Украины. Об этом сообщает "РИА Новости".

Так, по словам дипломата, встреча в "Нормандском формате" будет полезной для обеих стран, но "бессмысленно гадать", станет ли она полноформатной.

"Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективе отношений Киева и Москвы.

Ранее Лавров утверждал, что Россия готова содействовать выполнению Минских соглашений так называемыми "ЛНР" и "ДНР".

Также "Страна" писала, что на саммите "Нормандской четверки", который состоится в Париже 9 декабря, Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом.