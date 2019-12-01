С 1 декабря украинские трейдеры прекратили импорт электроэнергии из Беларуси. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на участников рынка.

Покупка электроэнергии остановлена ночью.

"С часа ночи импорт из Беларуси - ноль. Трейдеры перестали импортировать. Беларусь сейчас дороже нашего рынка", - сказал инсайдер.

При этом до сих пор в незначительных объемах продолжаются поставки электроэнергии из России. Так, ночью импорт составляет 16 мВт, днем ​​200-300 мВт (при потреблении 16 000-21 000 мВт).

Общие показатели импорта электроэнергии в Украину равны 0,1-1,7% от всего потребления.

Напомним, в конце октября Кабинет министров Украины установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из России.

Ранее "Страна" анализировала, что происходит на украинском рынке электроэнергии.