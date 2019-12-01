Сегодня, 1 декабря, правоохранители в столице задержали 33-летнего местного жителя, которого ранее судили за хранение наркотических вещества, и 39-летнего иностранца по подозрению в ограблении и подрыве отделения Ощадбанка в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сказал, что в результате тщательной работы при участии спецназовцев, представителей столичного главка и оперативников территориального управления установлены фактические данные двух преступников.

Правоохранители провели ряд обысков по месту жительства задержанных и изъяли вещественные доказательства в виде части похищенных денег, инструментов для взлома и автомобиля.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фигуранты дела задержаны по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В Днепровском управлении полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Имена задержанных не названы.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, готовятся материалы для избрания меры пресечения. Виновникам грозит лишение свободы до 10 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что в полиции назвали причину обысков в "Укргазвыдобування".

Также мы писали, что в центре Киеве обокрали на 200 тысяч долларов известного бизнесмена Вульфа, земляка Зеленского.