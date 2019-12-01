На аукцион, который пройдет в Иерусалиме, выставлено написанное в июне 1950 года письмо Альберта Эйнштейна, адресованное его помощнику Эрнсту Габору Штраусу. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Послание написано Нобелевским лауреатом на немецком языке. Оно касается попытки Эйнштейна создать так называемую теорию всего - гипотетическую объединенную физико-математическую теорию, описывающую все известные фундаментальные взаимодействия.

Фото: jpost.com

В письме Эйнштейн разъясняет Штраусу доказательства и интерпретации некоторых уравнений и математических методов.

Стартовая цена послания составляет 20 000 долларов.

"Теорией всего" Эйнштейн увлекался в последние 30 лет своей жизни. Сформулировать ее гениальному ученому не удалось, однако его работа в этом направлении оказала влияние на квантовую физику.

Ранее "Страна" писала, что в Иерусалиме за $1,56 миллиона был продан рецепт счастья, которым физик когда-то отблагодарил посыльного в токийской гостинице.

Мы также рассказывали о публикации расистских записок Эйнштейна, в которых он сомнительно высказывается о китайцах и жителях Шри-Ланки.