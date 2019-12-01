Сегодня, 1 декабря, в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) прямо на улице неизвестный подстрелил 10 человек. Об этом сообщает американский канал NBC.

По официальной информации, полицейские неподалеку от места преступления, в коммерческом квартале Canal Street, задержали предположительного подозреваемого. На данный момент возможного виновника допрашивают и пока остается неясным, имел ли он связь с нападением.

Суперинтендант полиции Шон Фергюсон заявил, что два человека пребывают в критическом состоянии.

Ранее "Страна" сообщала, что в городе Дункан (штат Оклахома) устроили стрельбу в супермаркете. Погибли двое и стрелок.

Также мы писали, что в городе Сан-Диего (штат Калифорния) расстреляли семью, погибли пять человек, трое из которых - дети.