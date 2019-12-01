Бойцы ГСЧС под Киевом спасли оленя из ледового плена. Фото и видео
В Иванковском районе Киевской области сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) спасли оленя, который не мог выбраться из полыньи. Об этом сообщается в Facebook Госслужбы.
Вызволять животное спасателям помогали работники фермерского хозяйства "Эко Хауз" и местные рыбаки.
Скриншот и фото: Facebook/ MNS.GOV.UA
Чтобы вытащить оленя, его сначала пришлось усыпить инъекцией снотворного.
В дикую природу животное пока не выпустят. Оно будет проходить реабилитацию после ледяного купания в хозяйстве "Эко Хауз".
Видео: Facebook
Ранее "Страна" рассказывала, что в США охотника убил подстреленный им олень. Мужчина был смертельно ранен, когда подошел проверить, мертво ли животное.
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