В Иванковском районе Киевской области сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) спасли оленя, который не мог выбраться из полыньи. Об этом сообщается в Facebook Госслужбы.

Вызволять животное спасателям помогали работники фермерского хозяйства "Эко Хауз" и местные рыбаки.

Скриншот и фото: Facebook/ MNS.GOV.UA

Чтобы вытащить оленя, его сначала пришлось усыпить инъекцией снотворного.

В дикую природу животное пока не выпустят. Оно будет проходить реабилитацию после ледяного купания в хозяйстве "Эко Хауз".

Видео: Facebook

Ранее "Страна" рассказывала, что в США охотника убил подстреленный им олень. Мужчина был смертельно ранен, когда подошел проверить, мертво ли животное.

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