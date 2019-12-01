На Филиппинах, летом страдавших от эпидемии лихорадки Денге, началась эвакуация тысячи жителей в связи с приближением тайфуна "Каммури". Об этом сообщает Интерфакс.

Первые признаки шторма проявились в субботу вечером, незадолго до того, как президент страны Родриго Дутерте и суперзвезда бокса Мэнни Паккьяо приняли участие в церемонии открытия Игр Юго-Восточной Азии. А сегодня вечером, 1декабря, или в понедельник утром тайфун может обрушиться на побережье уже с полной силой. Синоптики предсказывают обильные осадки и шквалистый ветер с порывами до 170 километров в час.

В связи с тайфуном власти страны рассматривают вопрос об отмене или переносе Игр, которые закончатся 11 декабря. Уже отменены соревнования по виндсерфингу в Субик-Бей, что на западном побережье главного филиппинского острова Лусон.

Напомним, в октябре от сильнейшего за последние 60 лет тайфуна "Хагибис" пострадала Япония.

А в августе побережье США серьезно потрепал тайфун "Дориан".