После теракта, который произошел на Лондонскому мосту, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство намерено ужесточить наказание для всех людей, которые были осуждены за терроризм и насильственные преступления. Об этом он рассказал сегодня, 1 декабря, в интервью BBC.

Борис Джонсон. Фото: rbc.ru

Лондонский инцидент 29 ноября случился в преддверии парламентских выборов, запланированных на 12 декабря. В интервью премьер сказал, что полон "возмущения и отвращения", так как террориста Усмана Хана освободили всего лишь после 8 лет тюрьмы. Консерваторы вместе с Борисом Джонсоном намерены изменить наказание для таких людей.

"Мы собираемся выносить более суровые приговоры за серьезные сексуальные и насильственные преступления", - заявил Джонсон.

Премьер обвинил предыдущее лейбористское правительство в принятии "автоматической схемы досрочного освобождения", следуя которой, власти отпустили Хана раньше. По словам Джонсона, ранее досрочно из тюрьмы было освобождено 74 осужденных за терроризм.

Джонсон отметил, что в случае победы партии консерваторов на грядущих выборах в парламент ее представители выделят "огромные суммы" на борьбу с терроризмом.

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