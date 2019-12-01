Премьер Великобритании обещает ужесточить наказание для террористов после резни в Лондоне
После теракта, который произошел на Лондонскому мосту, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство намерено ужесточить наказание для всех людей, которые были осуждены за терроризм и насильственные преступления. Об этом он рассказал сегодня, 1 декабря, в интервью BBC.
Борис Джонсон. Фото: rbc.ru
Лондонский инцидент 29 ноября случился в преддверии парламентских выборов, запланированных на 12 декабря. В интервью премьер сказал, что полон "возмущения и отвращения", так как террориста Усмана Хана освободили всего лишь после 8 лет тюрьмы. Консерваторы вместе с Борисом Джонсоном намерены изменить наказание для таких людей.
"Мы собираемся выносить более суровые приговоры за серьезные сексуальные и насильственные преступления", - заявил Джонсон.
Премьер обвинил предыдущее лейбористское правительство в принятии "автоматической схемы досрочного освобождения", следуя которой, власти отпустили Хана раньше. По словам Джонсона, ранее досрочно из тюрьмы было освобождено 74 осужденных за терроризм.
Джонсон отметил, что в случае победы партии консерваторов на грядущих выборах в парламент ее представители выделят "огромные суммы" на борьбу с терроризмом.
Ранее "Страна" сообщала, что королева Елизавета ІІ выразила сочувствие жертвам резни в Лондоне.
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