В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что выведение Сергея Кривоноса Владимиром Зеленским из состава двух межведомственных комиссий не носит политического характера. Об этом сказано на сайте ведомства.

Так, в СНБО напомнили, что Кривонос все еще остается заместителем секретаря этого органа.

"Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп связано с перераспределением функциональных обязанностей и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей", - заявили в СНБО.

Также в ведомстве отметили, что Кривонос прикомандирован к Аппарату СНБО Украины из Министерства обороны Украины и может быть возвращен в распоряжение Министра обороны в соответствии с поставленными задачами.

Ранее "Страна" приводила комментарий Кривоноса по поводу решения Зеленского. Соратник Порошенко после этого назвал СНБО посмешищем с клоунами.

Напомним, кресло первого заместителя секретаря СНБО Кривонос занял в марте вместо уволенного после скандала с хищениями в оборонке Олега Гладковского.