Власти Китая заявили, что комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет своими словами о необходимости открытого диалога с протестующими в Гонконге "поощряет насилие" и вмешивается в дела страны. Об этом сообщает AP.

Так, в своей статье Бачелет для китайского издания она призвала власти Гонконга и активистов отказаться от насилия, а правительство "принять меры по укреплению доверия". Сделать это женщина предложила при помощи "беспристрастного расследования утверждений о чрезмерном применении силы полицией".

В ответ на это официальный Китай обвинил комиссара ООН в поощрении "радикального насилия" и вмешательстве во внутренние дела Китая. Своими словами она якобы оказывала давление на правительство и полицию Гонконга, что "лишь подтолкнет участников беспорядков к более жестокому насилию".

Напомним, полиция Гонконга задержала свыше 400 протестующих студентов.

Также мы сообщали, что в Гонконге забросали коктейлями Молотова полицейский броневик, котрый пошел на таран баррикад.