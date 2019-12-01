По состоянию на воскресенье, 1 декабря, 233 высотных дома в Новояворовске и Новом Раздоле Львовской области до сих пор лишены теплоснабжения по причине многочисленных прорывов на теплотрассе. Об этом сообщает Львовская областная государственная администрация.

Так, по официальным подсчетам, в Новояворовске без тепла 62 дома (12,1 тыс. человек), а в Новом Раздоле лишен отопления 171 дом (26,2 тыс. человек).

Власти привлекли 5 единиц техники компании "Нефтегаз тепло" и 100 сотрудников к ликвидации ЧС. Кроме того, на теплотрассе работают представители Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской и Ивано-Франковской областях, сотрудники полиции и специалисты из местных коммунальных служб.

Ранее "Страна" сообщала, что тысячи жителей города в Кировоградской области остались без тепла.

Также мы писали, что в Киеве потратят 17 миллионов на план, что делать с горячей водой и отоплением.